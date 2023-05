Serie C 2022/2023, primo turno playoff: al Renate basta lo 0-0, Arzignano eliminato

Il Renate accede al secondo turno dei playoff della Serie C 2022/2023, con un match di primo turno tutt’altro che emozionante. Al “Città di Meda” infatti ai padroni di casa basta lo 0-0 contro l’Arzignano per eliminare i veneti e continuare la propria avventura nel post-season.

La cronaca – La partita fatica a decollare nel primo tempo, ma nel complesso si fa preferire l’Arzignano in particolare con Parigi. L’attaccante infatti avvia un personale duello con il portiere del Renate Furlanetto, che si esalta in particolare alla mezz’ora alzando sopra la traversa una conclusione pericolosissima del centravanti. Il Renate fatica a reagire e soffre, pur senza concedere occasioni troppo nitide. Le due squadre vanno così al riposo sullo 0-0.

Al rientro in campo i due allenatori cercano di cambiare le carte in tavola con diverse sostituzioni, ma la partita rimane particolarmente bloccata e avara di emozioni. Il Renate non brilla, ma l’Arzignano crea poco e con il passare dei minuti cerca di cambiare il proprio atteggiamento con cambi più offensivi che però non sortiscono particolari effetti. Si arriva così agli ultimi dieci minuti, con Bianchini che prova i cambi della disperazione schierando quattro attaccanti ma senza ottenere gli effetti sperati.