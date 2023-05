Internazionali d’Italia 2023, un ottimo Napolitano lascia il Foro con l’amaro in bocca: vince Molcan 7-6 al terzo

Termina al primo turno la splendida avventura di Stefano Napolitano agli Internazionali BNL d’Italia 2023. Partito addirittura dalle prequalificazioni vinte, e poi passato attraversato il tabellone cadetto, l’azzurro gioca una grande partita contro il n°59 del mondo Alex Molcan, ma deve arrendersi con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(1). 44 colpi vincenti messi a segno dal tennista piemontese, che dopo essersela giocata alla pari ha peccato di un po’ di brillantezza nel tie-break decisivo. Un incontro e in generale un torneo in cui l’azzurro ha dimostrato di avere il talento necessario per riuscire a risalire la classifica, nella speranza che gli infortuni si facciano da parte una volta per tutte.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Napolitano parte con lo spirito e la tattica giusta, tenendo il primo game del match e costringendo subito Molcan a faticare tanto nel suo turno d’apertura. Alla fine lo slovacco si salva annullando ben quattro palle break che risulteranno decisive. Sì, perché l’azzurro non riuscirà più ad avere occasioni nel corso del parziale e lo slovacco invece si dimostra più cinico ottenendo il break sul 3-3 alla prima chance utile per poi mantenerlo fino al 6-4 finale. I due in generale sono molto solidi alla battuta e difatti la seconda frazione fila via liscia ed equilibrata fino al 4-3. Qui, stavolta, è Napolitano a trovare l’allungo decisivo, ottenendo il break a quindici e poi tenendo il servizio a trenta per il 6-3 con il quale si regala il terzo set.

Molcan reagisce ed è il primo a fornire un segnale nel parziale decisivo, riuscendo a strappare la battuta all’avversario nel terzo gioco. Napolitano però non molla e immediatamente trova il contro-break e si riporta poi sul 3-3. Da questo momento in poi i rispettivi servizi tornano a farla da padrona e l’epilogo non può che essere il tie-break: Molcan domina e se lo aggiudica per sette punti a uno.