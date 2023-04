Serie C 2022/2023, Monterosi e Taranto a reti inviolate

di Mattia Zucchiatti 29

Un pareggio che forse non accontenta nessuno. Monterosi e Taranto non vanno oltre lo 0-0: i padroni di casa non hanno più possibilità di evitare il playout, mentre gli ospiti non trovano l’allungo in zona playoff. Tra le due, però, chi esce col sorriso è proprio il Taranto che, in inferiorità numerica, quantomeno si gode per almeno un’altra settimana il decimo posto in classifica, ultima posizione valida per i playoff. Poche occasioni e ritmi bassi nei 90′ di gioco. La partita si accende nell’ultima mezz’ora quando Boccadamo lascia in 10 il Taranto per un doppio giallo. Il Monterosi fa la partita, ma non si rende pericoloso. E l’occasione più nitida è dei pugliesi con Citarella che con un colpo di testa dalla lunga distanza grazia Alia, che era uscito dall’area con un rinvio.

GLI ALTRI RISULTATI CATANZARO-FOGGIA E PESCARA-MONOPOLI

Negli altri risultati, il Picerno batte 1-0 la Virtus Francavilla, mentre l’Audace Cerignola supera 2-1 il Latina. Vittoria per 1-0 del Messina sulla Juve Stabia. Il Crotone fa il colpo esterno per 2-0 in casa della Gelbison. La Fidelis Andria supera 1-0 l’Avellino. La Turris batte 2-1 la Viterbese, che vede vicina la retrocessione diretta.