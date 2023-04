Getafe-Barcellona 0-0, Xavi: “Il campo troppo asciutto ci ha penalizzato”

Il tecnico del Barcellona Xavi ha commentato il pareggio 0-0 in campionato contro il Getafe: “Lo stato dell’erba ci ha penalizzato. Ieri ci siamo allenati con il campo asciutto e sono stato criticato per averlo fatto notare, oggi tutto il mondo ha capito cosa intendevo. Giocando in questi stadi viene meno lo spettacolo. Non è una scusa per la nostra prestazione, ci prendiamo un punto che va bene per come abbiamo giocato”.