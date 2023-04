Serie C 2022/2023: Il Catanzaro batte il Foggia, anche il Pescara si impone sul Monopoli

Il Catanzaro continua a collezionare successi, battuto il Foggia. Anche il Pescara vince contro il Monopoli. Questi i risultati della 37esima giornata di Serie C 2022/23.

Parte subito forte il Catanzaro che a venti secondi dal fischio d’inizio si porta in vantaggio con Iemmello. E’ lui ad approfittare dell’errore Rizzo punendo Ngagne. E’ sempre l’attaccante numero 9 a firmare il raddoppio al 16esimo: cross in area e colpo di tacco decisivo. Arriva dieci minuti più tardi la rete rossonera che accorcia le distanze: Bjarkason conclude in porta infilando il pallone sotto l’incrocio. Il Pescara rimonta contro il Monopoli e chiude il match sul 2-1. Gli ospiti passano in vantaggio nella prima frazione di gioco con il colpo di testa di De Santis al 13esimo minuto. Nella ripresa la ribalta: sono i delfini a firmare il pareggio al 40esimo con il gol di Lescano su sponda di Kraja. E’ invece Brosco a raddoppiare con un colpo di testa al 59esimo.