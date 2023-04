Taekwondo, Spanish Open: sette medaglie per l’Italia

L’Italia torna con tre ori, tre argenti e un bronzo dallo Spanish Open di Taekwondo che si è svolto a La Nucia, nella provincia di Alicante. Grande attesa c’era per Simone Alessio, primo del ranking nella categoria -80 kg, e l’azzurro non ha deluso: medaglia d’oro sconfiggendo con un secco 2-0 (R1 8-0 / R2 4-2) il brasiliano Henrique Rodrigues in finale. Anche Natalia D’Angelo e Sofia Zampetti hanno regalato una grande soddisfazione alla nazionale italiana conquistando l’oro rispettivamente nellle categorie -73 e -46 kg. Vito Dell’Aquila, campione olimpico nella categoria -58 kg, si è aggiudicato la medaglia d’argento, perdendo contro un altro atleta ai vertici del ranking olimpico, l’Irlandese Jack Wolley. Argento arrivano con Virginia Maestro e Giada Al Halwani, rispettivamente nella categoria -49 kg e -57 kg, mentre il bronzo è di Martina Corelli nella categoria -49 kg.