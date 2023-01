Serie C 2022/2023: l’Ancona passeggia sul Pontedera, al del Conero finisce 3-0

L’Ancona batte 3-0 il Pontedera nella prima giornata dopo le festività del girone B di Serie C 2022/2023. Match chiuso nel primo tempo con le reti di Petrella e la doppietta di Di Massimo che regalano la vittoria a mister Colavitto. Brutta prestazione del Pontedera che paga i troppi errori difensivi nella prima frazione. Ancona che in classifica si avvicina proprio al Pontedera salendo a 35 punti in 6ª posizione, a -1 dagli avversari di oggi che si trovano in 5ª. Nella prossima giornata i ragazzi di Colavitto proveranno a bissare il successo sul campo della Fiorenzuola. Il Pontedera proverò a tornare alla vittoria in casa contro la Lucchese.

Primo tempo a senso unico con l’Ancona che parte meglio sfiorando il gol a più riprese nei primi 10 minuti di gioco. Al 15′ i padroni di casa sbloccano il match con Petrella che sterza sul sinistro e batte Stancampiano. Ancona che gestisce il match nella fase centrale della prima frazione lasciando l’iniziativa al Pontedera. Al 35′ Moretti salta Stancampiano che stende l’attaccante concedendo un calcio di rigore alla squadra di Colavitto. Di Massimo si presenta sul dischetto e non sbaglia regalando il doppio vantaggio ai suoi. Di Massimo trova la doppietta personale al 43′ in contropiede sfruttando l’ennesimo errore in disimpegno dei difensori del Pontedera.

Nel secondo tempo Moretti va vicino al 4-0 colpendo il palo. Pochi minuti dopo Somma si mangia la rete del 3-1 che tutto solo in area colpisce male di piatto destro impedendo al Pontedera di rientrare nel match. Ritmi che si abbassano con i padroni di casa che tengono il Pontedera lontano dalla propria area di rigore. Nessuna occasione nella seconda parte di secondo tempo con l’Ancona che riesce a non subire gol dagli ospiti.