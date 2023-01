Serie A 2022/2023, la classifica a confronto dopo 17 giornate: balzo Salernitana, giù Milan e Inter

La classifica a confronto con la scorsa stagione di Serie A dopo diciassette giornate di campionato offre l’opportunità di tracciare un primo bilancio. Il Napoli vola (+8), mentre la Juventus ha nove lunghezze in più dello scorso campionato. Giù (-2) il Milan e l’Inter (-6), mentre Lazio e Roma sono in credito. Sei punti in meno per l’Atalanta, mentre anche la Fiorentina sta soffrendo (-7). Nei bassifondi i registra il balzo della Salernitana a +10.

La classifica a confronto con la Serie A 2021/2022

Napoli 44 (+8)

Juventus 37 (+9)

Milan 37 (-2)

Inter 34 (-6)

Lazio 31 (+6)

Roma 31 (+3)

Atalanta 31 (-6)

Udinese 25 (+5)

Fiorentina 23 (-7)

Torino 23 (+1)

Bologna 19 (-5)

Lecce 19 (Serie B)

Empoli 19 (-7)

Salernitana 18 (+10)

Monza 18 (Serie B)

Sassuolo 16 (-7)

Spezia 15 (-3)

Sampdoria 9 (-9)

Hellas Verona 9 (-14)

Cremonese 7 (Serie B)