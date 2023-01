Serie C 2022/2023: la Virtus Francavilla torna alla vittoria, Foggia sconfitto 1-0

La Virtus Francavilla torna alla vittoria, e lo fa sul campo di casa contro il Foggia nella 22esima giornata del Girone C della Serie C 2022/2023. I biancocelesti si sono imposti 1-0 nel derby pugliese conquistando tre punti importanti che gli permettono di salire a quota 28 e agganciare l’ultimo posto per i playoff. Per il Foggia si tratta della seconda sconfitta consecutiva.

LA PARTITA – Grande avvio di primo tempo per la Virtus Francavilla, che dopo sette minuti dal calcio d’inizio va in vantaggio grazie al sinistro vincente di Patierno dal centro dell’area su cross di Cisco. All’11’ Tchetchua vede Nobile fuori dai pali e ci prova dalla lunga distanza, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa, e al 20′ incredibile di Avella che salva i suoi sul gran colpo di testa di Ogunseye. Colpo di scena al 26′, con l’espulsione di Cisco per doppia ammonizione, e sul finale della prima frazione il Foggia prova a pareggiare i conti trovando però la buona difesa degli avversari che riescono ad andare all’intervallo in vantaggio. La prima occasione del secondo tempo è per gli ospiti al 50′ con il sinistro a giro di Peralta terminato alto sopra la traversa. Al 54′ colpo di testa di Cardoselli che incrocia troppo spedendo la palla sul fondo, e all’81’ il Foggia sfiora il pareggio con un gran sinistro a giro di Petermann terminato di poco out. Due minuti dopo Nobile tiene a galla i suoi con un bell’intervento sul tiro di paterno, che a tu per tu con il portiere avversario fallisce il raddoppio.