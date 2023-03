Serie C 2022/2023: la FerralpiSalò vince in casa con il Mantova, 0-0 tra Pro Sesto e Renate

Oggi si sono giocati i match delle 17:30 validi per la 33ª giornata del Girone A di Serie C 2022/2023. Vince la FerralpiSalò che batte il Mantova in casa 3-1 grazie alla doppietta di Siligardi e alla rete di Guerra che ribaltano il gol in apertura di Bocalon. Allunga in vetta la FerralpiSalò sulla Pro Sesto, bloccata in casa dal Renate 0-0 e che si allontana a 4 punti dalla prima posizione. Quinta vittoria nelle ultime sei per la Virtus Verona, che batte 1-0 il Trento e sale a 45 punti entrando in zona playoff al 6° posto. Il Vicenza non va oltre l’1-1 sul campo della Triestina e non riesce ad avvicinarsi alla Pro Sesto restando in quinta posizione. Vittoria pesante per la Pergolettese che vince in casa contro la Pro Vercelli e si allontana dalla zona playout, ora distante 6 punti.