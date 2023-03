Bundesliga 2022/2023: Bayern Monaco sconfitto in rimonta dal Bayer Leverkusen, decisivo Palacios

Grande sorpresa nella partita della venticinquesima giornata di Bundesliga 2022/2023, in cui la capolista Bayern Monaco è stata sconfitta per 2-1 dal Bayer Leverkusen. Bavaresi avanti al 22′ con Kimmich, ma riacciuffati nella ripresa da Palacios, che al 55′ ha trasformato il calcio di rigore dell’1-1. Lo stesso Palacios, sempre dal dischetto, ha segnato la rete del 2-1 a un quarto d’ora dal 90′, mandando in visibilio il pubblico di casa. Xabi Alonso fa dunque uno scherzetto al Bayern ma soprattutto un favore al Borussia Dortmund, che si porta al comando della classifica a 1 sui bavaresi.

