FA Cup 2022/2023: Manchester United in semifinale, rimontato il Fulham

Rimonta show nel finale da parte del Manchester United, che a Old Trafford batte il Fulham nei quarti di finale di Fa Cup 2022/2023 e avanza così in semifinale. Partita difficile per i padroni di casa, sotto per effetto del gol di Mitrovic, che però si fa espellere quando viene cacciato anche Willian con tanto di rigore trasformato da Fernandes (che nel recupero fa doppietta), infine passano due minuti e segna Sabitzer completando il ribaltone.

Primo tempo non facile per i Red Devils, che hanno provato a fare la partita ma si sono trovati di fronte un Fulham molto ben organizzato e deciso a sorprendere i padroni di casa. Nel secondo tempo, pronti-via e arriva il gol che gela Old Trafford. Lo firma bomber Mitrovic su assist di Diop, e per la squadra di Ten Hag inizia un finale tutto votato al tentativo di rimonta. L’episodio che lo United cercava arriva puntuale a quindici minuti dal termine: calcio di rigore con espulsione di Willian, ne nasce una rissa e viene cacciato anche lo stesso Mitrovic, intanto dal dischetto segna Fernandes. Passano due minuti ed è 2-1, Sabitzer gonfia la rete e si concretizza la rimonta. 3-1 nel recupero ancora con Fernandes.