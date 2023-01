Serie C 2022/2023: la Carrarese torna alla vittoria contro il Gubbio, 1-2 al Barbetti

La Carrarese torna alla vittoria dopo cinque giornate, il Gubbio perde ancora: termina 1-2 la sfida valevole per la 25esima giornata della Serie C 2022/23. I padroni di casa continuano a perdere così territorio in classifica restando al quinto posto a quota 40, gli ospiti invece salgono all’ottavo posto con 36 punti.

Bel primo tempo tra le due formazioni: equilibrio ed occasioni, ma niente reti sul finale di prima frazione. A rompere il ghiaccio è al sesto minuto di gioco Giannetti con una conclusione di prima, decisivo Di Gennaro che vieta il vantaggio sull’esordio di match. I padroni di casa rispondono con concretezza, brividi per Vazquez che, girandosi in area, calcia di mancino: Breza blocca in due tempi. Sul finale ancora un’occasione per parte: prima Bonini tenta dalla grande distanza, poi Cicconi ci prova di destro. Il risultato viene sbloccato al 58esimo, è Schiavi a sfruttare un rimpallo favorevole e a calciare dalla distanza spiazzano Di Gennaro. Sul finale i padroni di casa trovano prima il pareggio con Semeraro, ma nulla di fatto a causa del gol all’ultimo istante di Latta. Finisce 1-2 al Pietro Barbetti.