Serie C 2022/2023, la Feralpisalò vede la promozione: Juventus U23 ko 3-1. 0-0 tra Pro Patria e Pordenone

La Feralpisalò schianta 3-1 la Juventus U23 nel match valevole per la ventottesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023 e si avvicina alla promozione in Serie B: decidono le reti realizzate da Luca Siligardi, Simone Guerra e Federico Carraro. Il Pordenone, invece, non va oltre un pareggio a reti bianche sul campo della Pro Patria. Colpi esterni per Mantova e Pergolettese che superano rispettivamente Albinoleffe e Novara, mentre il Vicenza stende 2-0 il Trento. Tre punti anche per il Padova, che si impone 2-1 sulla Sangiuliano, mentre la Pro Vercelli piega 1-0 l’Arzignano; termina 1-1 il confronto tra Triestina e Piacenza. Pro Sesto batte 2-1 la Virtus Verona e sale al secondo posto.

JUVENTUS U23-FERALPISALO’

La capolista del girone A si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, rendendosi subito pericolosa con Pilati e Carraro che peccano di imprecisione. Il club lombardo, però, non deve attendere molto per passare in vantaggio poiché al 12′ ci pensa Luca Siligardi a sbloccare la gara con una potente conclusione dalla distanza che si insacca sotto l’incrocio. Neanche il tempo di reagire per i padroni di casa, che i ragazzi guidati da Stefano Vecchi raddoppiano al 16′ grazie al colpo di testa vincente di Simone Guerra, bravo a sfruttare il perfetto cross di Siligardi e a battere Daffana. La compagine ospite domina in lungo e in largo, tanto che al 28′ cala il tris con Federico Carraro, che realizza dal limite dell’area. Si va a riposo sul parziale di 0-3.

Nella ripresa la Juventus U23 prova a scuotersi attraverso delle sostituzioni e al 54′ accorcia le distanze con Dean Huijsen, che si avventa sulla respinta di Pizzignacco e ribadisce in rete. La Feralpisalò, dal suo canto, amministra il proprio vantaggio provando a capitalizzare al massimo le ripartenze. Al 68′ il neo-entrato Compagnon commette un brutto fallo e viene espulso con un rosso diretto, lasciando i piemontesi in inferiorità numerica. A questo punto per la formazione è ospite diventa ancora più semplice difendere il risultato e portare casa il successo per 3-1, che le consente di avvicinarsi alla promozione in Serie B.

PRO PATRIA-PORDENONE

Dopo un’iniziale fase di studio, i friulani provano a farsi vedere nella metà campo avversaria con Piscopo, che risulta il più attivo tra i suoi. Al 10′ mister Jorge Vargas è costretto ad effettuare la prima sostituzione a causa dell’infortuno di Boffelli, che viene rilevato da Molinari. I neroverdi restano in controllo della gara, ma fanno molta fatica a costruire azioni che possano realmente impensierire Del Favero.

Nella seconda frazione di gara è sempre il Pordenone ad mantenere il pallino del gioco, creando alcune occasioni che però non portano al gol del vantaggio. La Pro Patria, dal suo canto, si difende in maniera abbastanza ordinata e prova a sorprendere gli avversari in contropiede. Nel finale di partita i Ramarri provano ad affidarsi alle forze fresche subentrate dalla panchina, con un Edera in grande spolvero che va alla conclusione in più frangenti. Alla fine le due squadre devono accontentarsi di un punto per parte.