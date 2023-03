Serie C 2022/2023, il Crotone al 4° pareggio di fila: 0-0 con la Fidelis Andria

Quarto pareggio consecutivo per il Crotone. La squadra di Zauli non va oltre lo 0-0 sul campo della Fidelis Andria. Dopo 2′ è la squadra ospite ad avere la prima occasione: Pannitteri guida la ripartenza e tenta il diagonale, ma Savini è veloce a tuffarsi e a bloccare. Al 39′ il portiere si ripete, anzi si supera in quella che è l’occasione più nitida del match: sugli sviluppi di una punizione di Giron, arriva la conclusione sotto misura di Papini, la risposta del portiere è fenomenale con l’aiuto della traversa. Ad inizio ripresa, come nel primo tempo, la chance d’apertura è di Pannitteri: dribbling e tiro, ma Savini è in serata di grazia, come dimostra anche al 70′ sul tiro del neo entrato Tribuzzi. Le ultime occasioni nitide però sono della Fidelis Andria: all’89’ con un tiro di Ciotti che termina largo di poco, al 92′ con Micovschi che tutto solo in area spreca la palla gol. Il Crotone resta incastonato al secondo posto, a -13 dal Catanzaro primo e a +15 dal Foggia terzo. La Fidelis Andria resta ultima, ma conferma i passi in avanti sul piano del gioco.