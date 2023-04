Sassuolo-Juventus, Fagioli in lacrime dopo la sostituzione: suo l’errore sul gol neroverde

La Juventus è sotto 1-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A portare in vantaggio i bianconeri ci ha pensato Gregoire Defrel, che ha approfittato perfettamente dell’errore commesso ad inizio azione dal centrocampista bianconero Nicolò Fagioli. Quest’ultimo due minuti più tardi è stato sostituito dal tecnico Massimiliano Allegri, che ha deciso di mandare in campo Fabio Miretti. Una scelta che Fagioli non ha mandato giù, non tanto per il cambio in sé, quanto per il fatto che sia avvenuto dopo l’errore, tant’è che ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime.