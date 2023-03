Serie C 2022/2023: la FerralpiSalò batte il Vicenza volando in testa, Pro Sesto fermata dal Trento

Oggi si sono disputate le partite valide per la 31ª giornata del Girone A di Serie C 2022/2023. La FerralpiSalò batte il Vicenza in casa 2-0 e vola in testa alla classifica. Partita ben gestita dai padroni di casa che trovano il gol del raddoppio nel finale con Musatti. La Triestina batte la Pro Patria 2-0 grazie ai gol di Adorante all 8′ e di Crimi al 92′. Quarta sconfitta in fila per gli ospiti che scendono ai margini della zona playoff in 9ª posizione con 43 punti. Lecco e Pordenone pareggiano 0-0 nel match tra la terza e la quarta della classifica. Entrambe le squadre salgono a 52 punti restando appaiate al 3° posto allungando di un punto sul Vicenza, fermo a 50 punti. La Pro Sesto si ferma in casa pareggiando 1-1 contro il Trento scendendo in seconda posizione a 55 punti a-2 dalla capolista FerralpiSalò. Perde la Juventus Next Gen che cade in trasferta contro il Novara 2-0. Match deciso dal cartellino rosso rimediato da Raina all’8′ che ha lasciato i bianconeri in 10 uomini. Novara che entra in zona playoff agganciando Pro Patria e Padova, che ha battuto 1-0 in trasferta l’Arzignano, a 43 punti al 7° posto. Quinta sconfitta in fila per un Albinoleffe sempre più in crisi che cade in casa contro la Pro Vercelli. Decisiva la rete di Laribi al 12′ che basta agli ospiti per tornare al successo dopo quasi due mesi. Albinoleffe che resta fermo a 34 punti in 17ª posizione. Pro Vercelli che si allontana dalle zone scomode di classifica salendo a 39 punti a+4 sul Mantova 16°, ultima posizione della zona playout, battuto 4-2 dal Piacenza in trasferta. Crolla il Renate che perde 3-0 in casa della Pergolettese. Seconda sconfitta in fila per il Renate che resta fermo a 45 punti in 6ª posizione. La Virtus Verona batte 3-1 in casa il Sangiuliano e dà continuità alla striscia di 8 risultati utili consecutivi, ultima sconfitta 21 gennaio contro il Novara. La Virtus ale a 42 punti in 11ª posizione agganciando l’Arzignano, subito davanti in 10ª posizione, ultima buona per i playoff.