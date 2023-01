Serie C 2022/2023: finale pazzesco tra Montevarchi e Ancona, il gol di Melchiorri al 94′ regala i tre punti agli ospiti

Nel match della venticinquesima giornata del girone B di Serie C, l’Ancona sconfigge il Montevarchi con il punteggio di 2-1. Finale incredibile allo Stadio Gastone Brilli Peri, con i padroni di casa che raggiungono gli ospiti (rimasti in 10) al 91′ grazie al gol di Rovaglia in risposta all’iniziale vantaggio di Moretti. Al 94′, però, Melchiorri tira fuori il coniglio dal cilindro e segna una rete che vale tre punti. L’Ancona prolunga la propria striscia di imbattibilità, aperta da inizio dicembre, e resta salda al quarto posto. Non si schiodano invece dall’ultima posizione i padroni di casa, capaci di ottenere appena un punto nelle ultime 5 gare.

CRONACA – Ottima partenza dell’Ancona, che spinge fin da subito e si rende pericolosa dalle parti del portiere avversario a più riprese. Gli ospiti appaiono in difficoltà e sono spesso costretti a ricorrere al fallo, rimediando un paio di ammonizioni, ma riescono comunque a difendere lo 0-0 per metà della frazione. Al 24′, però, ecco il vantaggio dell’Ancona. La firma è di Moretti, che viene servito in profondità da Lombardi ed è bravo a trafiggere Giusti con un bel diagonale. La rete subita sveglia il Montevarchi, che si porta in avanti e inizia ad attaccare con più convinzione. Perucchini tuttavia risponde presente quando viene chiamato in causa e tiene a galla i suoi, difendendo l’1-0. Senza recupero, le squadre tornano negli spogliatoi con l’Ancona avanti grazie al gol di Moretti.

Nella ripresa entrambi gli allenatori inseriscono forze fresche dalla panchina ma il risultato non accenna a cambiare. Con il passare dei minuti la squadra di casa cresce, ma è l’Ancona a sfiorare il 2-0 con Lombardi, che sbaglia un comodo tap-in a porta vuota. La gara cambia all’80’, quando Mezzoni lascia i suoi in 10 rimediando il secondo cartellino giallo dopo aver allontanato la palla a gioco fermo. Dopo un forcing nel finale, il Montevarchi trova il pareggio al 91′ con Rovaglia, che salta più in alto di tutti e di testa fa 1-1. Partita finita? Neanche per sogno, perché al 94′ il neo entrato Melchiorri s’inventa un gol capolavoro, stoppando la palla di petto e spedendola in porta al volo di sinistro. I tre punti sono quindi dell’Ancona, vittoriosa proprio in extremis.