Serie C 2022/2023: Di Gaudio salva l’Avellino allo scadere, al Partenio finisce 3-2

L‘Avellino batte il Foggia 3-2 nel match valido per la 31ª giornata del Girone C di Serie C 2022/2023. Partita pazza al Partenio con i padroni di casa che vanno avanti al 10′ con D’Angelo e raddoppiano a fine primo tempo con Marconi. Avellino che sembra in controllo quando si scatena Ogunseye che mette a segno una doppietta in 14 minuti riportando i suoi in partita. Il match winner porta la firma di Di Gaudio che salva i padroni i casa al 90′. Torna a vincere l’Avellino che ferma la striscia di 4 sconfitte in fila salendo a 39 punti in 11ª posizione appena fuori dalla zona playoff. Foggia che interrompe la serie di 8 risultati utili consecutivi e resta fermo in 4ª posizione a 49 punti mancando l’aggancio al Pescara, che ha battuto in trasferta la Gelbison. La Serie C tornerà in campo con l’infrasettimanale , l’Avellino se la vedrà con il Giugliano e il Foggia ospiterà il Monopoli.

Primo tempo equilibrato con l’Avellino subito in partita e il Foggia con qualche difficoltà in difesa. Sono proprio i padroni di casa a sbloccare il match al 10′ con D’Angelo che è il più lesto di tutti a respingere in rete il colpo di testa di Marconi che aveva colpito la traversa. Poche occasioni nei primi 45 minuti che si chiudono con la seconda rete dell’Avellino firmata da Marconi che colpisce di testa su cross di Mazzocco bucando Thiam.

Nel secondo tempo l’Avellino sembra essere in controllo del match quando al 60′ Ogunseye si libera in area su assist di Peralta, subentrato al 46′ al posto di Frigerio, e batte si sinistro Pane accorciando le distanze. Avellino che si contrae e va in difficoltà iniziando a subire il gioco del Foggia. Le squadre si allungano e al 73′ Moretti sgambetta Iacoponi in area, calcio di rigore per il Foggia con Ogunseye che si prende il pallone e non sbaglia dal dischetto firmando il pareggio a quindici minuti dalla fine. Sempre Ogunseye all’88’ in contropiede sfiora la tripletta ma l’Avellino si salva con Ricciardi che devia il tiro del centravanti del Foggia che stava per insaccarsi in porta. Nel miglior momento del Foggia è l’Avellino a tornare in vantaggio con Di Gaudio che, su calcio d’angolo, sfrutta una torre in area e batte Thiam al 90′.