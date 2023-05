Serie C 2022/2023, l’Albinoleffe ringrazia Manconi: Mantova ko 1-0 nell’andata dei playout

L’Albinoleffe fa un passo in avanti verso la salvezza. Il club bergamasco supera 1-0 il Mantova nel match valevole per l’andata dei playout del girone A del campionato di Serie C 2022/2023 grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Jacopo Manconi e mette in discesa il doppio confronto in vista della gara di ritorno della prossima settimana.

La formazione ospite dimostra un buon approccio alla partita rendendosi pericolosa prima con Guccione e poi con De Francesco. Alla distanza cresce anche il club bergamasco che, dopo alcuni vani tentativi, trova il gol del vantaggio al 33′ grazie a Jacopo Manconi: l’attaccante riceve da Petrungaro e lascia partire un grande destro che sorprende Tosi. Nel finale di primo tempo i ragazzi guidati da Claudio Foscarini cercano il raddoppio, ma le due squadre vanno a riposo sul parziale di 1-0.

Nella ripresa il Mantova torna in campo con un altro piglio, ma continua a fare fatica nel creare occasioni da rete, mentre l’Albinoleffe si difende in maniera ordinata e chiude ogni spazio. Andrea Mandorlini prova a scuotere i suoi con delle sostituzioni, ma la situazione non migliora di molto. Le principali occasioni capitano sui piedi di Mensah e Pierobon, ma Offredi si fa sempre trovare pronto per sventare la minaccia. Niente da fare per il club biancorosso, l’Albinoleffe si impone 1-0.