Renate-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Pro Vercelli, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine lombarda, dopo la vittoria conquistata all’esordio sul campo della Fiorenzuola, vuole provare a bissare il risultato in questa sfida. Il club piemontese, dal suo canto, arriva da una vittoria ancora più ampia, il 4-1 in casa contro il Lumezzane, e spera ora di centrare la sua seconda affermazione in questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

