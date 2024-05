Regolamento Virtus Francavilla-Monopoli: ecco come funziona il playout

Il regolamento di Virtus Francavilla-Monopoli: ecco come funziona il playout del girone C di Serie C 2023/2024. Doppio confronto di andata e ritorno e c’è un derby pugliese delicatissimo per mantenere la categoria: l’andata si giocherà in casa della Virtus Francavilla, mentre per il ritorno si farà tappa in casa del Monopoli, in virtù del miglior piazzamento nella regular season di questi ultimi.

SEGUI IL LIVE

COME VEDERE LA GARA

REGOLAMENTO VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI: COME FUNZIONA IL PLAYOUT

Il Monopoli ha comunque un ulteriore vantaggio: potrà evitare la retrocessione in Serie D e restare in Serie C anche con due pareggi, oppure con una vittoria e una sconfitta ma con lo stesso numero di gol segnati tra le due squadre. Questo vuol dire che per il Monopoli l’unica chance per salvarsi è quella di segnare almeno un gol in più degli avversari tra andata e ritorno.