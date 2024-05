Regolamento Monterosi-Potenza: ecco come funziona il playout

Il regolamento di Monterosi-Potenza: ecco come funziona il playout del girone C di Serie C 2023/2024. Tra i laziali e i lucani si disputerà un doppio confronto con andata e ritorno: l’andata si giocherà in casa del Monterosi, mentre il ritorno verrà disputato in casa del Potenza, questo perché questi ultimi hanno chiuso il campionato (regular season) in una posizione migliore.

REGOLAMENTO MONTEROSI-POTENZA: COME FUNZIONA IL PLAYOUT

Ma c’è anche un altro vantaggio per il Potenza: potrà restare in Serie C, evitando così la retrocessione in Serie D, anche con due pareggi, oppure con una vittoria e una sconfitta ma con egual numero di gol segnati tra le due squadre. Di conseguenza, il Monterosi ha una sola possibilità per salvarsi: segnare almeno un gol in più dei rivali tra andata e ritorno.