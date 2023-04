Regolamento Supercoppa Serie C 2022/2023: ecco come funziona

Archiviata la regular season, le vincitrici dei tre gironi Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro torneranno in campo per contendersi la Supercoppa di Serie C 2022/2023. Queste tre squadre saranno raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata. Le gare si disputeranno in due tempi da 45 minuti ciascuno. Ogni squadra disputerà una gara interna e una gara in trasferta nelle date di sabato 29 aprile, sabato 6 maggio e sabato 13 maggio. Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio. La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2022- 2023.