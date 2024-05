Regolamento Picerno-Crotone: ecco cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Picerno-Crotone: ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C 2023/2024. Siamo all’interno del girone C e si sfidano la squadra che ha chiuso al sesto posto la stagione regolare e quella che si è piazzata in nona posizione. Questo vuol dire che per i padroni di casa ci sono due vantaggi in vista di questa partita secca a eliminazione diretta: uno è per l’appunto quello di poter giocare davanti ai propri tifosi al Donato Curcio, e l’altro è di avere due risultati su tre a disposizione, con la qualificazione al secondo turno anche in caso di pareggio al 90′. Supplementari o i rigori, infatti, non sono previsti, dunque i calabresi dovranno obbligatoriamente vincere per avanzare.