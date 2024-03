Regolamento Padova-Catania, finale Coppa Italia Serie C: come funziona e cosa succede a chi vince

Il regolamento di Padova-Catania, finale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024: ecco come funziona, cosa succede a chi vince e a chi perde in chiave playoff, cosa accade con i gol in trasferta e in caso di parità tra andata e ritorno. L’atto conclusivo del torneo parallelo organizzato dalla Lega Pro si dipana nell’ambito del doppio confronto. Si sfidano il Padova e il Catania, due formazioni provenienti, rispettivamente, dal girone A e dal girone C, e con situazioni di classifica ben diverse. Gli euganei sono infatti secondi, mentre i siciliani si trovano al quindicesimo posto. Ricordando che i gol in trasferta non valgono più doppio e che in caso di parità di gol segnati tra andata e trasferta tra le due squadre si disputeranno i tempi supplementari al ritorno al Massimino ed eventualmente anche i rigori, veniamo invece a cosa c’è in palio.

Chi vince la Coppa Italia di Serie C ottiene un vantaggioso piazzamento playoff, che equivale ad arrivare al terzo posto in classifica in campionato, visto che si saltano i primi due turni interni al girone e si parte dal primo turno della fase nazionale. Se però, come in questo caso, una delle due contendenti è già tra le prime tre, ed è il caso del Padova, allora il vantaggio passa all’altra finalista, al di là di chi vincerà o perderà. In ogni caso, dunque, il Catania sa già di ritrovarsi qualificata per i playoff. Ma attenzione: gli etnei non sono ancora certi di evitare i playout, e devono assolutamente finire il campionato o entro le prime quindici posizioni oppure sedicesimi o diciassettesimi, ma con un vantaggio tale nei confronti di chi sta sotto da annullare l’eventuale playout. Questo perché in caso di squadra ai playout (o retrocessa, ma non è questo il caso) che al contempo è qualificata per i playoff tramite la Coppa Italia di Serie C, tra le due circostanze ha la precedenza quella legata al campionato, dunque i siciliani sarebbero costretti a rinunciare in quel caso alla post season promozione per concentrarsi su quella per evitare la retrocessione.