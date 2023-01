Regolamento Entella-Vicenza: come funziona e chi passa in finale

L’Entella ospita il Vicenza nel penultimo atto della Coppa Italia Serie C 2022/2023. Nei quarti di finale i liguri hanno sconfitto per 5-2 il Renate, mentre i biancorossi si sono imposti 2-0 in casa della Viterbese. Ma cosa succede in caso di pareggio? Le semifinali si disputano in sfide di andata e ritorno; in caso di parità al termine dei 180 minuti si procederà con i tempi supplementari, e in caso di ulteriore equilibrio si andrà ai calci di rigore.