Lecce-Bologna, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lecce-Bologna, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Partita che non ha nulla da dire quella del Via del Mare, se non celebrare l’ottima stagione di entrambe: salentini salvi con un turno di anticipo, felsinei sempre in lotta per la zona sinistra della classifica. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di domenica 4 giugno.

Lecce-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Alessandro Budel e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Botti e Lorenzo Minotti.