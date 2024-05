Playout Serie C 2023/2024: doppio pari, il Monopoli si salva e la Virtus Francavilla retrocede in D

Vanno in archivio gli ultimi due playout della Serie C 2023/2024, quelli del girone C, e ci sono gli ultimi due verdetti: Monopoli salvo e Virtus Francavilla in Serie D, il Potenza resta in Serie C e il Monterosi torna tra i dilettanti. Incredibile epilogo al Simone Vito Veneziani nel derby pugliese per evitare la retrocessione in Serie D. La Virtus Francavilla, dopo il pareggio dell’andata e in virtù del regolamento che premia la squadra che ha chiuso davanti in regular season, era chiamata a battere in trasferta il Monopoli per salvarsi. E i padroni di casa giocano con tranquillità gestendo le operazioni e sfiorando un paio di volte la rete del vantaggio, la più clamorosa quella di Iaccarini che fa partire un tiro a incrociare che esce di un soffio. Al 34′, però, passano gli ospiti con Ingrosso che d’esterno non perdona e ammutolisce i tifosi di casa. Nella ripresa assalto del Monopoli alla ricerca del pari che vale la salvezza e un assist lo fornisce Di Marco, che si fa espellere per doppio giallo nel giro di due minuti e lascia la Virtus Francavilla in dieci nell’ultimo quarto d’ora. E a una manciata di minuti dal recupero arriva il gol beffa dell’1-1 segnato da Tommasini, che fa esplodere la sua tifoseria per la salvezza della formazione biancoverde.

Il Potenza conquista la salvezza nel ritorno dei playout di Serie C, grazie all’1-1 con il Monterosi che è invece condannato alla retrocessione in Serie D dopo tre stagioni trascorse nella terza serie. Dopo la vittoria per 1-0 all’andata, ai padroni di casa bastava perdere con un gol di scarto per mantenere la categoria. Obiettivo raggiunto quindi, mentre agli ospiti non manca il rammarico per un grande girone di ritorno che se ripetuto anche nella prima metà del campionato sarebbe valso addirittura i playoff. Poche emozioni nel primo tempo, con le due squadre che non vogliono scoprirsi più di tanto. La migliore occasione ce l’ha il Potenza al 39′, con Maddaloni che impegna Forte in tuffo e Caturano che sulla respinta non riesce a trovare la porta. Si va quindi all’intervallo sullo 0-0, ma al ritorno in campo la partita cambia ben presto ritmo. Prima il Monterosi si rende pericoloso con Eusepi, che però perde l’attimo per calciare nelle migliori condizioni, poi al 53′ arriva il rigore in favore del Potenza. A finire a terra è Di Grazia dopo un contatto con Gori, Lovison indica il dischetto e il Var conferma la decisione dell’arbitro. Sul dischetto va Caturano, che dopo aver deciso il match d’andata spiazza Forte e fa 1-0 per i padroni di casa. Sembra fatta, ma pochi minuti dopo arriva il pareggio del Monterosi che riapre tutto al 63′ grazie a un gran gol di Di Renzo. Quest’ultimo riesce a coordinarsi dal limite dell’area sugli sviluppi di corner e trafigge Alastra con un mancino di pregevole fattura. Il Potenza subisce il colpo e si chiude in difesa, concedendo troppo campo agli avversari. L’assalto del Monterosi può usufruire anche di sette lunghissimi minuti di recupero, ma il fortino dei padroni di casa regge e al fischio finale può iniziare la festa-salvezza del “Viviani”