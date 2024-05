Playoff Serie C 2023/2024: Pescara-Juventus al secondo turno. Eliminato il Crotone nel girone C

Va in archivio il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C 2023/2024. Nel girone A l’Atalanta U23 (5ª in campionato) batte 3-1 il Trento (10° in campionato) in rimonta. I bergamaschi vanno sotto dopo soli sei minuti con la rete di Spalluto in contropiede. Al 14’ arriva la reazione dei nerazzurri, che trovano il pareggio con il settimo gol in stagione di Cisse. La partita gira nel finale di prima frazione. In pieno recupero, Bonfanti incorna su angolo di Capone e porta avanti l’Atalanta al 48’. Secondo tempo a ritmi piuttosto bassi, con la Dea in gestione e il Trento incapace di creare difficoltà alla retroguardia della squadra di Francesco Modesto, che all’82’ chiude i conti con il gol di Jimenez. Nel prossimo turno l’Atalanta dovrà vedersela con il Legnago che ha superato il Lumezzane con il gol di Svidercoschi al 40′. L’avversaria della Triestina sarà invece la Giana Erminio, che batte con un secco 3-0 la Pro Vercelli. Nel primo tempo parte molto forte la squadra di casa, trovando un uno-due micidiale: Fall in girata trova la rete dell’1-0 e dopo 4 minuti sigla il raddoppio con Marotta che colpisce al volo e trova un gol da cineteca. Nel secondo tempo la Pro Vercelli tenta di reagire ma ancora Fall al 72′ trova di testa il 3-0 finale che elimina i piemontesi dalla corsa alla Serie B.

Nel girone B all’Adriatico è il Pescara a prendersi la qualificazione grazie al 2-2 contro il Pontedera. La partenza per i padroni di casa è difficile, in linea con un finale di stagione regolare sotto le aspettative. Al 4′ Ianesi calcia dalla distanza, Plizzari non trattiene il pallone e rischia di favorire il tap in di Selleri. A fare involontariamente il lavoro per il Pontedera, però, è Mesik che calcia su Milani e provoca l’autogol dell’1-0. Allo scoccare della mezz’ora di gioco si sveglia il Pescara. Al 34′ lo stesso Milani viene servito in area e calcia col sinistro. La palla viene smorzata quel che basta per renderla preda di Cuppone che da posizione favorevole batte Vivoli. Per il 2-1 del Pescara bisogna aspettare quattro minuti. Floriani corre sulla destra e serve un cross perfetto per il solito Cuppone che di prima intenzione supera il portiere per la seconda volta. Nella ripresa Delpupo con un missile sotto la traversa riapre il discorso qualificazione, ma nel finale il Pescara si difende bene e si prende la qualificazione per la sfida contro la Juventus U23, che supera l’Arezzo 2-0. Primo tempo spigoloso al Moccagatta. La prima occasione è dei toscani che al 10′ spaventano Daffara con un tiro dalla distanza di Guccione. Al 13′ c’è il primo episodio da moviola e il primo esame per il Var in C. Nonge avvia l’azione e allarga per Cerri, che alza la testa e premia il movimento sul secondo palo di Sekulov: l’attaccante si coordina e al volo non lascia scampo a Trombini. La rete però è annullata, perché l’arbitro, richiamato al monitor, non può far altro che punire un contatto falloso di Nonge su Damiani (poco dopo costretto ad uscire) ad inizio azione. Altri due on field review nella ripresa: un rosso estratto e poi rimosso all’indirizzo di Renzi per un fallo su Nonge. E un rigore concesso alla Juventus per un mani di Settembrini. Dagli undici metri Savona non sbaglia al 72′ e al 99′ Damiani chiude i conti. Nell’altra sfida del secondo turno, il Perugia dovrà vedersela con il Rimini che ha eliminato il Gubbio con un gol di Cernigoi all’85’.

Nel girone C, arriva l’eliminazione del Crotone che nell’unica gara delle 21:00 perde 2-0 contro il Picerno (sesta classificata in stagione regolare. Al 22′ è Esposito ad aprire le marcature, mentre D’Agostino al 98′ chiude definitivamente i conti. Per l’AZ ora ci sarà la sfida al Taranto, a cui basta lo 0-0 contro il Latina. In virtù del miglior piazzamento nella regular season del girone C (quinta contro decima), la formazione pugliese, pur soffrendo e ringraziando il portiere Vannucchi per le tante parate decisive, avanza al secondo turno della fase interna ai gironi dei playoff. La prima chance dopo tre minuti è per i pontini, con De Santis che di testa indirizza fuori di poco. Risponde il Taranto con Bifulco, che converge in area e calcia verso la porta, trovando una scivolata miracolosa a opera di Vona che salva tutto, poi i ritmi si abbassano sempre più. Nel secondo tempo subito due miracoli da parte di Vannucchi, che si oppone prima sulla splendida rovesciata di D’Orazio, poi sulla conclusione di Ercolano. Nel finale, accesissimo, una chance per parte: Mastroianni di testa da ottima posizione trova ancora i guantoni di Vannucchi, poi Orlando con il pallonetto non centra lo specchio. E’ l’ultima occasione e il Taranto difende lo 0-0 con cui avanza nella post season.

I risultati

Girone A

Atalanta U23-Trento 3-1 (6′ Spalluto, 14′ Cisse, 47′ Bonfanti, 82′ Jimenez)

Legnago Salus-Lumezzane 1-0 (40′ Svidercosch)

Giana Erminio-Pro Vercelli 3-0 (6′ Fall, 10′ Marotta, 72′ Fall)

Girone B

Gubbio-Rimini 0-1 (85′ Cernigoi)

Pescara-Pontedera 2-2 (4′ aut. Milani, 34′ Cuppone, 38′ Cuppone, 68′ Delpupo)

Juventus U23-Arezzo 2-0 (72′ rig. Savona, 98′ Damiani)

Girone C

Taranto-Latina 0-0

Picerno-Crotone 2-0 (22′ Esposito, 97′ D’Agostino)

Audace Cerignola-Giugliano 1-1 (27′ D’Andrea, 40′ Salvemini)