Basket, Playoff Serie A2 2023/2024: ok Cantù e Bologna, Trieste passa a Torino

Proseguono i Playoff di Serie A2.

Cantù non sbaglia e batte 84-67 Cividale in casa e si porta 2-0 nella serie confermando il fattore campo. Sono 16 a testa per Hickey e Youg. Bene anche Burns (15 punti+9 rimbalzi), Nikolic (12 punti) e Moraschini (11 punti). Solo due giocatori in doppia cifra per gli ospiti. Lamb il migliore con 17 punti. La serie si sposta sul parquet di Cividale per gara-3, in programma il 10 alle 20.30, dove Cantù avrà il primo match point.

Va sul 2-0 nella serie anche la Fortitudo Bologna, che passa in casa 86-56 contro Treviglio. Freeman mette a referto 16 punti. Il solito Aradori e Ogden aggiungono 15 punti a testa. Fantinelli bene con 12 punti e 11 rimbalzi. Grosse difficoltà in attacco per Treviglio. Il miglior realizzatore è Brabante con 10 punti. La serie si sposta a Treviglio per gara-3, in programma il 10 alle 20.30, con il primo match point per la Fortitudo.

Seconda vittoria su due in trasferta per Trieste, che vince ancora sul parquet di Torino. 87-84 il punteggio per i friulani, aiutati dai 20 punti di Reyes e dai 15 di Candussi. Torino non sfrutta la doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi di Poser e i 20 punti di Kennedy. Ora Trieste avrà il primo match point in gara-3, in programma il 10 alle 20.30, da giocarsi davanti ai propri tifosi.

Udine piega Cremona in casa 95-90 dopo un overtime e si porta sul 2-0 nella serie. Tre giocatori toccano i 20 punti per i friulani. Caroti il migliore con 22 punti. Seguono Cannon e Gaspardo con 20 punti a testa e 20 rimbalzi combinati (11+9). Niente da fare per Tortu (28 punti+7 rimbalzi) e compagni, che non sfruttano un’ottima occasione per strappare il fattore campo agli avversari. La serie si sposta a Cremona per gara-3, in programma l’11 alle 20.30, con il primo match point per Udine.

Forlì non delude le aspettative e domina Vigevano 84-69 in casa. Bene Johnson con 23 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra per i padroni di casa anche Zampini (14+8+6), Magro (12 punti+9 rimbalzi), Cinciarini (10 punti) e Radonjic (10 punti). Non bastano a Vigevano i 25 punti di un ottimo Wideman. La serie si sposta sul parquet della squadra di Martino per gara-3, in programma il 10 alle 21.00, con Forlì che ha tutte le carte in regola per volare in semifinale.