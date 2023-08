Inter, il Benfica si inserisce nella corsa a Trubin. Intanto lui finisce in panchina

Il futuro di Anatoliy Trubin si fa sempre più intricato. Il portiere dello Shakhtar Dontesk è da tempo nel mirino dell’Inter ma ora, stando a quanto riportato da ‘A Bola’, il Benfica sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa per accaparrarselo. Il club portoghese sarebbe infatti pronto a presentare un’offerta alla società ucraina, che chiede almeno 15 milioni di euro per liberare l’estremo difensore che è in scadenza di contratto nel 2024. Secondo Sport.novyny, invece, Trubin si sarebbe già accordato con i nerazzurri e sarebbe disposto a trasferirsi da svincolato a giugno 2024. Così facendo, però, il portiere rischierebbe di finire in panchina per tutta la stagione, esattamente come accaduto nelle prime due giornate di campionato.