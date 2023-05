Pescara, Zeman: “Stiamo bene fisicamente e mentalmente, c’è voglia di passare il turno”

“Andiamo a giocare un’altra partita. Sarà importante quello che si farà e non quello che si è fatto. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. C’è voglia di passare il turno, però dobbiamo vedere anche gli avversari. Loro hanno lottato per andare in B fino all’ultima giornata della stagione regolare. Abbiamo tutti a disposizione, squalificati a parte”. Queste le parole di Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, nel presentare la sfida di ritorno dei quarti di finale dei playoff contro la Virtus Entella.