Pescara, il ds Delli Carri conferma: “Momento difficile, ma Zeman non è in discussione”

Un solo punto nelle ultime quattro partite, ma la panchina di Zdenek Zeman a Pescara non pare essee a rischio. “Stiamo vivendo un momento difficile e nelle ultime gare abbiamo fatto pochi punti. Muoviamo troppo lentamente la palla, ma dobbiamo cercare di lavorare in silenzio perché da questi momenti se ne grazie al duro lavoro. Zeman non è in discussione – afferma il direttore sportivo Daniele Delli Carri al Corriere dello Sport -. La contestazione dei tifosi a fine partita è comprensibile, dobbiamo tornare a fare le cose per bene”.