Padova, Mirabelli colpisce un tifoso con un pugno in faccia. Il club: “Il ds gode della nostra stima”

Grave episodio ieri a Padova, dove dopo il pareggio per 1-1 all’Euganeo tra i veneti e la Juventus U23 un tifoso ha avuto un pesante diverbio con il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, e quest’ultimo ha dato un pugno colpendo in pieno la nuca dell’ultras, che aveva in precedenza urlato: “Che squadra di m… hai fatto?“. Il tifoso in questione, si apprende, intende sporgere denuncia nei confronti del ds.

Sull’accaduto si è espresso quest’oggi il club euganeo, che ha rilasciato pochi minuti fa questo comunicato ufficiale: “Siamo profondamente rattristati per l’episodio avvenuto alla fine della partita di ieri, che auspichiamo possa essere ricomposto in tempi brevissimi. Il rapporto con i nostri tifosi è fondamentale: a loro voglio dire che noi tutti stiamo lavorando per raggiungere il miglior risultato possibile, in primis il nostro direttore sportivo, che gode della massima fiducia da parte della proprietà. Mi auguro di cuore che questo momento, con il contributo di tutti, possa essere presto superato e che potremo guardare con maggiore serenità agli impegni che ci attendono”.