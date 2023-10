Highlights e gol Novara-Arzignano 0-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 19

Gli highlights di Novara-Arzignano, partita valida per il campionato di Serie C 2023/2024. L’incontro è stato vinto dagli ospiti per 1 a 0, grazie alla rete – la prima e unica della partita – di Giacomo Parigi, che ha trovato la porta al minuto 39.