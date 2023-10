Highlights e gol Fiorenzuola-Legnago 0-4: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Redazione 18

Gli highlights e le azioni salienti di Fiorenzuola-Legnago 0-4, match dell’ottava giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Tre punti preziosi per gli ospiti, che esultano grazie alle reti di Rocco (10′, 48′), Giani (11′) e Svidercoschi (88′). Il Legnago sale a 13 punti in classifica. Di seguito, ecco le azioni salienti della partita del girone A.