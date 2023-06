Tiro a segno, Gp Miskolc: argento e bronzo per gli Azzurri

Successo per gli azzurri di target sprint al Grand Prix di Miskolc, bronzo per Daniel Gruber e Sophia Goller (07:47.0), che si sono piazzati dietro ai due team tedeschi, rispettivamente al primo (07:18.0) e secondo posto (07:42.0). Bene anche i senior: Georg Unterpertinger e Claudia Lercher hanno centrato l’argento, mancando il primo posto per un solo secondo (07:18.0) dietro ai tedeschi Gruber e Schmidt (07:17.0) e davanti a Larasser e Fischer (07:36.0).