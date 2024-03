Mantova promosso in Serie B se… Tutte le combinazioni in Padova-Pergolettese

Il Mantova è pronto a festeggiare: la squadra di Possanzini, dopo aver dominato il girone A di Serie C, è a un passo dalla Serie B. Ma cosa manca al club lombardo per essere promosso? Ecco di seguito tutte le combinazioni in vista di Padova-Pergolettese, anticipo della trentaquattresima giornata in programma alle ore 20.45 di giovedì 28 marzo. Per la verità, il calcolo è assai elementare: il Mantova giocherà contro l’Atalanta U23 sabato e in caso di vittoria è certo della promozione aritmetica, ma può già festeggiare dal divano questa sera.

Come? Solo in un caso, qualora i veneti dovessero perdere in casa: il Mantova, infatti, ha 12 punti di vantaggio sul Padova a cinque giornate dal termine. Se il Padova dovesse perdere, potrebbe poi nelle ultime quattro partite conquistare al massimo 12 punti. Ammettendo che il Mantova le perda tutte da qui alla fine, e dunque con un arrivo che nella peggiore delle ipotesi sarebbe a pari punti a quota 78, il Mantova vanta dalla sua il vantaggio negli scontri diretti, visto che ha ottenuto una vittoria e un pareggio contro la formazione veneta. Dunque, riepilogando, se stasera il Padova perde allora il Mantova vince il girone A di Serie C e viene promosso in Serie B, viceversa se il Padova dovesse pareggiare o vincere, il Mantova dovrà replicare lo stesso risultato sabato per festeggiare già in questo turno pre-pasquale. In ogni caso, è solo questione di tempo: che la festa sia dal divano, al Martelli o su un altro campo nelle prossime settimane, ci sarà.

COMBINAZIONI MANTOVA PROMOSSO IN SERIE B SE: