Ibrahomovic presenta Milan Futuro: “Prepaperemo i ragazzi per la Prima Squadra”

“Milan Futuro e Prima Squadra saranno una sola cosa. Ciò che farà mister Fonseca sarà copia e incolla con il lavoro del Milan Futuro. Siamo concentrati per far crescere in modo individuale i calciatori, che qui dovranno diventare uomini. Quando rappresenti il Milan hai una grande responsabilità”. Zlatan Ibrahimovic presso la sala stampa di Milanello, insieme a Daniele Bonera, ha presentato il progetto Milan Futuro, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. “Dalla Primavera alla Prima Squadra il salto è troppo grande, sia a livello fisico che d’esperienza. Questo rappresenta uno step intermedio per tanti giocatori che si confronteranno per la prima volta contro degli adulti. Ci saranno profili da Milan che Fonseca avrà occasione di utilizzare perché non ha paura di dare opportunità ai giovani, ci crede”, afferma Ibrahimovic.

Su Kirovski, responsabile del team, e Bonera, che sarà l’allenatore: “Kirovski è un profilo importante, siamo fortunati ad averlo con noi. Ha esperienza. Bonera ha giocato tanti anni qui, è stato nello staff di Pioli e ha lavorato con i giovani. Per noi rappresenta la scelta giusta”. Su Camarda: “All’inizio non sarà semplice, ma il nostro compito è proteggerlo. Ha enormi potenzialità, dobbiamo prepararlo per l’approdo in Prima Squadra. L’importante è che tutti abbiano minuti tra Primavera, Milan Futuro e Prima Squadra”.