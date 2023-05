Highlights Triestina-Sangiuliano 0-0: Playout Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 38

Gli highlights di Triestina-Sangiuliano, match valevole per l’andata dei playout del campionato di Serie C 2022/2023. Le due squadre non si fanno male e si annullano a vicenda, non andando oltre lo 0-0. Ecco tutte le azioni salienti della partita.