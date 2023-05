Highlights e gol San Donato-Alessandria 1-2: Playout Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 7

L’Alessandria si impone per 2-1 sul San Donato nel match d’andata dei playout di Serie C 2022/23. A firmare la vittoria per gli ospiti sono Galeardo e Nichetti, vana la rete di Russo arrivata al 54esimo su rigore. Di seguito gli highligths del match.