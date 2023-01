Highlights Renate-Pro Vercelli 1-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 18

Il Renate batte 1-0 la Pro Vercelli nella 22ª giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Decide il match il rigore di Esposito al 50′ che regala alla squadra di Dossena la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Renate che sale a 37 punti a -3 dal Pordenone in vetta. Pro Vercelli che resta ferma a 27 punti in 14ª posizione a 3 punti dalla zona playoff ma con un margine di 3 punti sulla zona playout.