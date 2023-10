Highlights e gol Pergolettese-Trento 2-0, ottava giornata Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 82

Il video con gli highlights di Pergolettese-Trento 2-0, sfida valida per l’ottava giornata del Girone A di Serie C. Gara decisa dalle reti di due difensori da calcio d’angolo per i padroni di casa. Ad aprire le marcature al 44′ è Piccinini, mentre il raddoppio arriva al minuto 69 con il colpo di testa di Tonoli. La Pergolettese si porta così in zona play-off, mentre rimane fermo a metà classifica il Trento.