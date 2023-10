Highlights e gol Pro Sesto-Padova 1-1, ottava giornata Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 65

Il video con gli highlights di Pro Sesto-Padova 1-1, sfida valida per l’ottava giornata del Girone A di Serie C. Dopo aver fallito un rigore a inizio partita, i biancoscudati passano in vantaggio con lo stesso Bortolussi al minuto 25 e conducono la gara per gran parte del match. Al minuto 80 però arriva il pareggio dei padroni di casa grazie a Sereni. Il Padova si porta in testa con 18 punti, a +1 sulla seconda, mentre la Pro Sesto sale a quota 9.