Highlights e gol Monopoli-Picerno 1-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 15

Il Monopoli batte il Picerno 1-0 nel match valido per la 25ª giornata di Serie C 2022/2023. Vittoria meritata per i ragazzi di Pancaro che superano il Picerno in classifica salendo in 5ª posizione a 36 punti. Decisiva la rete di Manzaro che regala la terza vittoria consecutiva ai suoi. La squadra di Longo non riesce a recuperare lo svantaggio trovando la prima sconfitta del 2023. Nella prossima giornata il Monopoli volerà a Viterbo per affrontare la Viterbese. Picerno che ospiterà la Juve Stabia.