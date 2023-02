Olimpia Milano, Messina: “Bravi a resistere alla fatica, era importante vincere nuovamente”

Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Stella Rossa in Eurolega. Queste le sue parole a fine match: “Non è mai facile battere una squadra che ha perso le ultime tre partite, soprattutto così aggressiva e fisica. Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi penso che la fatica si sia fatta sentire. Ho avvertito il bisogno di avere sempre in campo tre ball-handlers contro la loro aggressività e alla fine il risultato è che ho avuto una squadra stanca in campo. Nel finale ho cercato di usare meglio le risorse e abbiamo vinto. Riguardo a Shabazz Napier, che ovviamente è l’osservato speciale devo dire che stasera non ha tirato bene, ma ha messo i compagni nel posto giusto, sa sempre cosa fare, ha avuto zero palle perse e cinque assist. In difesa ci sa stare, nonostante le sue dimensioni. Ha mani veloci, ha rubato anche stasera qualche pallone, uno in particolare ha aperto il contropiede chiuso da Tonut. Del resto se oggi nella NBA per anni in squadre importanti, vuol dire che anche in questo sa cosa fare. Questo è importante”.