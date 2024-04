Highlights e gol Turris-Avellino 0-4, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

Il video con highlights e gol di Turris-Avellino 0-4, match valido per il 35° turno del girone C della Serie C 2023/2024. Tutto facile per gli irpini, che si portano al secondo posto solitario in classifica in attesa del big match tra Benevento e Juve Stabia di domani sera. La doppietta di Patierno mette le cose in discesa per l’Avellino, aiutato anche dall’espulsione di Maestrelli addirittura al 21′ del primo tempo. Nella ripresa arrivano anche altre due espulsioni, una per parte, ma le reti di De Cristofaro e Liotti consentono agli ospiti di controllare la partita senza problemi.

GLI HIGHLIGHTS