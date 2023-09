Highlights e gol Padova-Novara 2-0, Serie C girone A 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 13

Il video con highlights e gol di Padova-Novara 2-0, match valido per la quarta giornata del girone A della Serie C 2023/2024. Allo stadio “Euganeo” arriva la vittoria dei padroni di casa, che proseguono la loro marcia nei quartieri alti della classifica. Decisive le reti di Varas e Bortolussi nel primo tempo, con gli ospiti mai in grado di riaprire la contesa.

GLI HIGHLIGHTS