Highlights e gol Virtus Verona-Vicenza 1-1, Serie C girone A 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con highlights e gol di Virtus Verona-Vicenza 1-1, match valido per la quarta giornata del girone A della Serie C 2023/2024. Termina in parità il derby veneto tra le prime due della classe, sbloccato da Demirovic al 46′ prima del pareggio di Ferrari su calcio di rigore al 67′. I virtussini restano in vetta ma vengono raggiunti da Mantova e Padova, mentre il Vicenza sale a quota 8 punti.